Gobierno celebra cumpleaños de Caracas cambiándole el nombre a “Los Caracas Tribu demasiado indígena muerte a Cristóbal Colón”

Hoy 25 de julio Caracas, la capital no solo del país, sino de los bodegones y los servicios básicos limitados, cumple 455 años de haberse fundado. Para conmemorar esta efeméride, el responsable de dejar sin cazón cada una de las playas que visita, Nicolás Maduro, anunció que había decidido cambiar el nombre de la capital por “Los Caracas Tribu demasiado indígena muerte a Cristóbal Colón”.

Mientras aseguraba que quien se rehúse a llamar a Caracas por su nuevo nombre será castigado no solo con todo el peso de la ley, sino también el de SúperBigote, Maduro aseguró lo siguiente ante los periodistas presentes: “Nuestro pueblo no solo es bolivariano, madurista y pueblista hasta la médula, sino que además es profundamente indigena, profundamente amamos a los indígenas y todo lo que tenga que ver con indígenas, ¿verdac Cilita? Por eso anuncio esto: a partir de hoy llamaremos a Caracas por el nombre que los caciques querían ponerle de verdad, solo que ellos no lo sabían: “Los Caracas Tribu demasiado indígena muerte a Cristóbal Colón”. A pesar de que todavía no me decido si entre “indígena” y “muerte” deberíamos ponerle un eslach que es la cosita esta inclinada como la de AC/DC —porque yo soy rockero, ¿eh?— o una rayita de esas que Jaua insiste en decirle “guevón” o “guión” o algo por el estilo. Ya lo decidiremos y lo decretaremos oportunamente. Pero sí, ahora Caracas tiene ese nuevo nombre, que honra a nuestros ancestros timotocuicas y chibchas, soy un apasionado de nuestra historia chibcha, en mi nevera nunca falta un litro de El Chibchero. Queremos que ahora toda la estética nacional esté abrazada a los indígenas. ¿Ayudar económicamente a nuestros indígenas? ¿Para qué? ¡Si podemos hacer una hermosa escultura en plena autopista Guaicaipuro Jefe de Jefes! Una hermosa escultura que además tiene más luz que cualquier campamento aborigen. Ya lo ven, amamos tanto a nuestros indígenas que ahora todo seremos indígenas aunque los de verdad se estén muriendo de mengua; pero no importa, desde ya los estamos honrando”, finalizó Maduro mientras le pedía a su asistente personal que por favor lo grabara bailando una canción de El Alfa con Cilia.