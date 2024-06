Morrales de Intensamente 2 rompen récord de ventas entre albañiles

La industria del ron, el pan canilla y el refresco se tambalean ante la llegada de un nuevo producto que ha causado furor en la comunidad albañil, y es que tras el lanzamiento de los bolsos de la última película de Disney, Intensamente 2, los albañiles y maestros de obra han dejado de asistir a las construcciones con tal de hacerse con una de estas elegantes piezas de moda.

Mientras hacía una cola de albañiles para comprar el morral casi tan larga como la cola de albañiles para comprar chimó, Alirio Jiménez, recientemente ascendido a profesor de obra, comentaba su emoción por el bolso de Intensamente 2 a la prensa: “Mano, esos bolsos se prestan burda, espero poder hacerme con uno de furia o alegría, todavía no he visto la película pero esas son mis emociones favoritas de la primera entrega de la franquicia audiovisual como tal, ¿si me entiendes? Me dijeron que hay una nueva emoción y eso me tiene a la expectativa, ojalá sea ratón, odiosito o lacreo, un beta así cuadra, pa’ levantarme a las fresas con mi bolsito chikiluki que puedo llenar con la ropa que tal para cambiarme cuando salga de la chamba”, aseguró Jiménez mientras uno de sus compañeros le pasaba una versión del soundtrack de la película en raptorhouse.