Los Oscars se preparan para premiar a las 2 películas que salieron en 2020

Este domingo podremos ver —a través de la señal de TNT y con un extraño doblaje al español— la 93º entrega de los Premios de la Academia. Expertos, eruditos, entendidos en la materia y hasta nuestro pasante se atreven a predecir que las únicas dos películas que se estrenaron en 2020 terminarán arrasando con los galardones.

Meri Estrip, acosadora de Meryl Streep y amante del séptimo arte, compartió con nosotros su análisis y las predicciones que hace para los grandes premios de la noche del domingo: “Como siempre, este será un memorable evento para la organización menos sesgada del mundo. Yo siempre me veo todas las pelis nominadas —menos en 2019; ese fue un año raro, ¿más o menos qué fue la rapsodia esa bohemia? ¡Equis!— y este año no fue excepción. En la categoría de Mejor Película, cuyos nominados son Promising Young Woman y Nomadland, creo que se la lleva Nomadland. En Mejor Dirección, cuyos nominados son Promising Young Woman y Nomadland, creo que se la lleva Nomadland. En Mejor Vestuario, cuyos nominados son Promising Young Woman y Nomadland, creo que se la lleva Nomadland. Mejor Actor, cuyos nominados son Promising Young Woman y Nomadland, creo que se la lleva Nomadland. Mejor Actriz, cuyos nominados son Promising Young Woman y Nomadland, creo que se la lleva Nomadland. Y bueno, en Mejor Sonido, que a nadie me importa mucho, cuyos nominados son Promising Young Woman y Nomadland, creo que se la lleva Nomadland. Como pueden ver, este año tendremos un buen equilibrio, mucha variedad y muchas sorpresas”, expresó Estrip, quien ignora que incluso habiendo apenas dos películas va a terminar perdiendo en la quiniela otra vez.