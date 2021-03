¿Quién lo vio venir? Duras críticas a Nacho por estreno de merenguetón sobre víctimas del Holocausto

En horas de la tarde de ayer Nacho, cantante de reguetón, merengue y de cualquier mezcla posible entre estos dos géneros, anunció en sus redes sociales el próximo estreno de su nueva canción llamada “No respiro”, un tema sobre las víctimas del Holocausto, el cual —por alguna extraña razón— no se dio cuenta que era de mal gusto. La publicación hizo que toda la movida musical presentara fuertes críticas al cantante.

Logramos hablar con Nacho —no sin antes haber meditado por 15 minutos, para no darle un golpe— para conocer un poco más sobre las razones que lo llevaron a tomar esta arriesgada decisión: “Chamo, mi pana, mi bro, mi costi, ¿qué más? Chamo, la gente está como arrecha por este tema, ¿no? ¡Qué locura! Jamás me imaginé que la gente se iba a molestar tanto por una canción sobre el Holocausto. O sea, no estoy diciendo que la pasaron bien ni nada por el estilo, o sea, no apoyo a Hitler, que quede claro. Yo tengo muchos amigos judíos. Amigos de verdad, no como esa gente que dice que tiene un amigo judío para dárselas de moderno. Pero bueno, te comentaba que es que a veces sentimos que se nos viene el mundo abajo, y esa ansiedad hace que no podamos respirar… así igualito se sintieron las víctimas del Holocausto. Estoy seguro de eso, alguna vez vi una película sobre eso. Por eso la canción se llama así. Pero yo no veo el problema de hacer algo así. Igual la gente en las redes vive como histérica y aún no han escuchado la canción. ¿No te digo yo? Ni la han escuchado; les garantizo que cuando escuchen ese flow tan sabroso que tiene se les va a olvidar hasta esas ganas que tienen de cancelarme. ¡La gente no piensa dos veces, vale!”, exclamó Nacho, totalmente ignorante de todo.