Líderes mundiales y enemigos de la democracia se reunieron esta semana en Kazán, Rusia, por la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Socopó), donde discutieron cómo convertir el mundo en un lugar peor y también se tomaron fotos con Nicolás Maduro tras confundirlo con el salsero Maelo Ruíz.

Mientras amenazaba a la prensa con enviarlos a Venezuela si no tomaban la foto rápido, el único presidente con la letra de “Regálame una Noche” tatuada en la espalda, Vladimir Putin, declaró: “Estoy demasiado nervioso, jamás pensé que me iba encontrar a un artista de talla mundial músical y físicamente. Vamos a tomarnos la foto rápido antes de que Maduro aparezca por ahí, que llegó sin invitación y ya no sabemos cómo sacarle el culo para que se vaya, hemos servido hasta ensalada de brócoli para ahuyentarlo. En fin, Maelo, no sabes cuántas veces escuché ‘Te Va a Doler’ mientras se la cantaba a presos de guerra ucranianos, sin ti no sería lo que soy hoy”, reveló Putin a Maduro antes de que lo descubrieran porque en vez de cantar salsa se la bebe.