PREDICCIÓN: Precio del barril a $100 logrará que PDVSA gane $100 en 2022

Este jueves, el precio del barril de petróleo aumentó a $100, debido a la presión que genera en los mercados internacionales la invasión de Rusia a Ucrania. La noticia alegró mucho al presidente de PDVSA, Asdrúbal Chávez, quien se permitió hacer un pronóstico bastante positivo y optimista al asegurar que gracias a este nuevo precio PDVSA va a lograr ganar 100 dólares este año 2022.

Conversar con Chávez fue imposible, ya que se tomó el resto del año libre para celebrar la sorprendente meta que espera alcanzar PDVSA en 2022; por lo tanto nuestro pasante subpagado conversó sobre el tema con Erwe Von Esse, presidente de Chigüianálisis y autodenominado experto economista de Twitter: “A mí me gusta hablar coloquialmente, chamo, porque si no esto de la economía se convierte en algo enredadísimo. El escenario principal es que estamos jodidos, aunque sí es de resaltar ese logro. ¿PDVSA haciendo 100 dólares en un año? ¡Pffff! ¡Eso es como 90 dólares más de lo que hicieron en 2021! Sí, sabemos que no es mucho, que la vaina seguirá estando difícil este año, pero la diferencia es que te podrás comprar una Nutella de vez en cuando. PDVSA antes hizo más dinero que esto, pero tampoco es para ponerse tristes: si dividimos $100 entre la cantidad de habitantes que hay en Venezuela que son 28.435.943 personas a cada uno le tocará por lo menos $0.00000351667 per cápita. ¿Qué tal? No alcanza ni para un Bolibomba, pero es un gesto simbólico”, finalizó Von Esse mientras nuestro pasante subpagado soñaba despierto sobre todo lo que podría hacer con todo ese dinero, más de lo que ha recibido en toda su vida.