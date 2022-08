DEBATE DE ALTURA: Vladimir Villegas y Carvajalino discuten en su podcast si las mujeres deberían manejar sincrónico

El podcast “Par De Calvos” sigue dando de qué hablar en la palestra pública venezolana. Con sus invitados oficialistas, chavistas, opositores que son chavistas y opositores que en algún momento fueron chavistas, se consolida como una referencia de formato en audio de la política del país. Este lunes salieron a la luz algunos fragmentos del programa en donde el ancla de “Zurda Konducta”, Pedro Carvajalino y el presentador de “Vladimir A La Una”, Vladimir A La Una, debatieron intensamente en una discusión sin precedentes y sin pelos en la cabeza, sobre el relevante tema de “si las mujeres deberían manejar sincrónico o dedicarse simplemente a joder los croches”.

Pedro, ¿tú crees que las mujeres deberían manejar sincrónico como uno el hombre? Porque yo no estoy seguro. – Vladimir Villegas

Obligamos a nuestro pasante subpagado a ver las diez mil horas de video guardadas en el canal de Youtube de Vladimir Villegas para que nos transcribiera un pequeño fragmento del podcast donde se dio la discusión de la noche: “Bueno la verdad yo creo que escribir con la izquierda es algo raro, ¿no? Eso de andar por ahí por la vida siendo diferente a nosotros no debería existir, creo yo. O sea, nuestra constitución es clara en ese sentido, las personas que sean raras deberían estar presas, y en ese sentido Pedro, ¿tú crees que las mujeres deberían manejar sincrónico como uno el hombre? Porque yo no estoy seguro. ¿Tú has visto alguna mujer estacionarse perfectamente de retro? Yo jamás, de hecho si no pueden estacionar de retro, tampoco deberían votar o trabajar, eso es claro Pedro. La vida aquí en Venezuela vale mucho para que venga una mujer a manejar sincrónico o un homosexual, esos claramente no deberían ni manejar. Y bueno Pedro, lo dejamos hasta aquí para presentar al invitado del día, el es Guillermo Díaz González, presidente del gremio anti-bisexuales de Venezuela, quién nos va a explicar por qué los bisexuales están incurriendo en una grave falta a la ley orgánica en contra de la bisexualidad impulsada por la Asamblea Nacional”.