Oscars nominan película en español donde nadie sabe hablar español como mejor película en lengua extranjera

La Academia finalmente anunció las nominaciones a los premios Oscars y, para sorpresa de todos los latinos del mundo, el musical francés sobre narcotrans-fico, “Emilia Pérez” hace historia con 13 candidaturas, incluyendo en las categorías de “Mejor Película en Lengua Extranjera”, “Mejores Clichés Mexicanos” y “Mejor Edgar Ramírez”, a pesar de que ninguno de sus actores habla español.

Con la ayuda de Duolingo, ChatGPT y Google Traductor, nuestro pasante subpagado logró entrevistar al director del filme, Jacques Audiard, quien claramente tampoco habla español: “La verdad es quería crear un homenaje a México porque me enamoré de su cultura desde que vi documentales como Narcos: México, El Señor de los Cielos y La Reina del Sur. Pero había una historia que nadie se había atrevido a tocar aún, los narcotrans-ficantes, estos criminales que han sido fuertemente discriminados por ser quienes son. Esa era la historia revolucionaria que yo, como un valiente hombre francés, me atreví a contar por todos los mexicanos, que me necesitan a mí para hablar de su país, porque a quién le importa aprender español”, explicó Audiard, mientras halagaba la estética latina de nuestro pasante subpagado con huecos en la franela, zapatos rotos y un tiro en la pierna, el cual le dimos nosotros para obligarlo a hacer la entrevista.