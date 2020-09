Encuentran al Bolívar prostituyéndose en Aruba

Un nuevo golpe sufrió hoy nuestro ya vapuleado gentilicio cuando periódicos de la isla de Aruba expusieron los nombres de algunos ciudadanos de nacionalidad venezolana que se encontraban ejerciendo la prostitución en su territorio. Dentro de la lista destacaba el nombre de la moneda de curso legal venezolana, el Bolívar, quien confesó que desde el año pasado se rebusca trabajando en la profesión más antigua del mundo.

El Bolívar, quien en los bajos mundos de la prostitución se hace llamar “Bolixie”, declaró en exclusiva para El Chigüire Bipolar sobre este triste episodio, aprovechando que nuestro pasante se encontraba en esa isla… haciendo no sabemos qué. ¿Quizás rebuscándose?: “¡No sí, ahora me van a detener por trabajar para comer! ¿Qué les puedo decir? Ya en Venezuela no hay futuro para mí, la gente no quiere usarme y cuando lo hacen les da asco tocarme, ya ni siquiera estoy en las carteras, ¡soy un símbolo de peladera! Aquí por lo menos estaba haciendo unos clientes que me pagan en dólares, yenes, euros, pero algo hago a la semana. La gente de Aruba me mira feo cuando me ven en las esquinas, pero es algo a lo que ya estoy acostumbrado, al desprecio de la gente. Pero ya no me importa nada. Es duro lo que se vive pero cuando eres una moneda que solo es tocada por parqueros sabes que tu futuro ya no es muy bueno. Ojalá no nos vayan a deportar, pasante. Hasta aquí en la cárcel vamos a estar mejor”, afirmó Bolixie, mientras nuestro pasante subpagado asentía con entusiasmo.