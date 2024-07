Gobierno paga por propaganda en Times Square para pedir que quiten las sanciones

El feroz y vil capitalismo vuelve a ser el favorito del gobierno socialista venezolano, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro exigiera, a través de una propaganda que costó miles de dólares en Times Square, Nueva York, el levantamiento de las sanciones que le impiden mejorar los servicios e infraestructura del país.

Mientras llenaba su carrito de Amazon del día, Maduro conversaba con un periodista que tiene encerrado en su sótano: “Anota ahí, asqueroso, que estoy haciendo todo lo que está en mis manos para que levanten las sanciones que me impiden importar medicinas o mejorar las escuelas. Imagínate que el otro día uno de mis asistentes fue a comprarme unos Rolex allá en Washington y pasó frente a una farmacia, pero no pudo entrar por miedo a las sanciones. Así que solo pudo traerme los relojes y un combo de Fai Gays (sic), esa hamburguesa sabrosa que vale como 25 sueldos de un maestro. Lástima que no podemos aumentar ese sueldo por culpa de las sanciones, si no estarían todos como yo, con el Rolex lleno de mayonesa y ketchup del Fai Gays (sic). Por eso me gasté como 50 mil bolívares en esa valla tan fina que dice ‘No + Sanciones’. Quizás deberíamos haberla hecho en inglés para que la entendieran, pero yo no sé inglés”, concluyó el candidato presidencial del PSUV mientras despilfarraba el presupuesto del Ministerio de Educación en elixir de Clash of Clans.