El Coqui presenta su Memoria y Cuenta en la Asamblea Nacional

Luego de un fin de semana lleno de balas, El Coqui —líder de una megabanda del oeste caraqueño— presentó esta tarde en el Palacio Legislativo su Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional #3.

Luego de esconder su billetera —para evitar ser robado— “El Coqui” presentó su informe institucional correspondiente al año 2020 ante un grupo de colegas diputados: “Mira, un honor estar aquí, me siento todo un servidor público ja ja ja, todo emperifollao y tal. Bien bueno poder ponerle una cara a todos esos nombres que han hecho posible que uno esté montao como líder en la Cota como tal. Gracias por eso, ¿oyó? Yo me acerco a ustedes más tarde pa ver si necesitan algo más, en agradecimiento, porque si algo tiene el Coqui es que es agradecido con quien lo ayuda. Ajá el mío, vengo con la memoria y las cuentas claras; bueno, la poca memoria que me queda, porque este viernes pasado me metí una borramemoria buena con Cartujo que no les cuento. En un año la banda mía y yo hemos hecho que 2.500 personas sufran un infarto al escuchar balaceras de la nada, hemos dejado unos aproximados 700 cartuchitos regaos por la Cota como regalitos a mi gente leal, tenemos registro por aquí 8.000 botellas de anís bien tomada’as y repartías con una sonrisa, 1.001 serenatas compuestas por ráfagas y explosiones y 57 motos robadas y devueltas y 389 no devueltas, porque hay que mantener el balance siempre. Ahora, hay otros números, especialmente los de venta de esas sustancias, ¿si me entienden? que no se los voy a mencionar por aquello del secreto industrial, no puedo revelarlos porque uno no sabe dónde está la competencia, pues. Y bueno, nada, eso, fue rápido y conciso, como me gusta hacer las cosas. De nuevo gracias por su atención, yo soy el Coqui y bueno, esa fue mi exposición”, concluyó el líder de la banda, quien luego preguntó por el precio del micrófono.