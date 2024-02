UEFA sucumbe ante la lástima y permitirá que Barca juegue partidos de Champions con 3 arqueros

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, UEFA, tomó una decisión incluso más extraordinaria que cuando dejaron a Neymar poner barra libre en la banca, y es que la inmensa lástima que sintieron al ver al Barcelona Fútbol Club jugar los hizo modificar las reglas, dejando que el equipo blaugrana se inyecte esteroides, pueda dar codazos en la nariz y tenga 3 arqueros en juego durante los partidos de la Champions.

Mientras le daba emulsión de Scott a Pedri a ver si se le quitaba la anemia, Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, declaraba: “Ya dejen de humillar a estos pobres muchachos, ellos son buenos lo que pasa es que creo que tienen dengue todos al mismo tiempo, así que simplemente estamos haciendo consideraciones para que los partidos sean lo más justos posibles, incluso les mandamos a hacer unas medallas de participación y les regalamos unas franelas del PSG firmadas por Mbappé para que se motiven. Recuerden que el espíritu deportivo no es solo querer ganar, sino también apoyar a los equipos con discapacidades graves para que no se sientan excluidos, hasta les pintaremos el arco de los contrarios de naranja y les pondremos luces led para que lo vean bien”, concluyó Čeferin minutos antes de regalarle tacos de cierre mágico al 11 inicial del Barça para que no se caigan en la cancha.