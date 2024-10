P. Diddy rechaza presidencia de PDVSA por temor a las consecuencias

El empresario y rapero Sean Combs, mejor conocido como “Puff Daddy”, “P Diddy” o simplemente “P La Criatura”, rechazó esta semana una propuesta para convertirse en el nuevo presidente de la estatal petrolera venezolana PDVSA por la peligrosidad de ostentar el cargo que te promete un ascenso a la cárcel.



El artista, quien está vinculado a múltiples tiroteos, la muerte de 2Pac y lo que sea que le pasó a Chyno, explicó que aceptar el cargo sería una de las decisiones más peligrosas de su carrera: “Hermano, antes de ser artista yo me crié en el bajo mundo y mi papá siempre me dijo: ‘nunca traiciones a la familia, nunca construyas en casa de tu suegra y jamás aceptes la presidencia de PDVSA’, y tenía razón. ¿Tú has visto cómo termina la gente que agarra ese cargo? Rafael Ramírez vive escondido en Europa, Eulogio del Pino y Nelson Martínez terminaron presos, y a Tareck El Aissami lo desaparecieron como la carrera de Hany Kauam. Y ahora acaban de detener al otro loco con nombre de sádico también. No, hermano, yo ya tengo muchos problemas con los juicios acá en Miami. Ese cargo es más peligroso que Rosita, así te lo digo”, concluyó Combs, mientras se bañaba con aceite de bebé en la cárcel de máxima seguridad.