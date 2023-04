Guaidó sube video maquillandose para denunciar a Maduro

El político y TikToker, Juan Guaidó, compartió un reel su cuenta de Instagram denunciando al régimen de Maduro por sus repetidas violaciones de derechos humanos, conductas antidemocráticas y ganarle en FIFA haciendo trampa. Todo eso mientras se aplicaba una rutina de maquillaje “camp” y le cantaba sus verdades al régimen en un tono conversacional, muy al estilo “storytime” para conectar con una audiencia más joven.

Mientras se aplicaba un rubor Rare Beauty que compró pirata por $20 en el centro, Guaidó aseguró: “Holaaaa, hoy les tengo un storytime de por qué Maduro no puede ser presidente. Primero que nada, porque es un dictador y no respeta las elecciones ni los procesos democráticos. Yo le dije muy firmemente que estaba destituido y que yo era presidente interino y no me hizo caso, sin importar todas las veces que le repetí que cesara la usurpación. Segundo, es un violador de derechos humanos, ustedes ya vieron a Leopoldo Lopez que entró flaquito y salió todo yuca, a punta de que lo ponían a hacer todo el ejercicio que no ha hecho Maduro en su vida. Y bueno, también están los que no salieron con vida, pero ese cuento es para otro video, porque si hablo mucho de eso me termina pasando a mí. Y por último pero no menos importante, también hace trampa en el FIFA, porque el otro día estábamos jugando con puros equipos de la Conmebol y aprovechó que me distraje un segundo para agarrar el PSG y meterme 13 goles”, concluyó Guaidó, no sin antes decir: “Like para parte 2 y compartan con sus amigos para que me ayude el algoritmo”.