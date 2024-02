Gobierno fija nueva sede de negociaciones dentro de El Helicoide

En busca de sostener el alivio a las sanciones al gobierno venezolano, Nicolás Maduro, líder chavista y de un grupo de salseros en Roblox, ofreció a la oposición venezolana poner la sede de negociaciones en el Helicoide, donde contarán con una cómoda cama de cemento, una mesa de diálogo, un posavasos de diálogo y un calabozo de diálogo.

Mientras rellenaba el depósito de agua de su autolavado Hot Wheels con Malta Caracas, el mandatario desarrolló su propuesta: “Si la oposición violenta, guaidocista y ensaladista quiere dialogar yo les dejo las puertas abiertas, solo tienen que venir al Helicoide, bajar al sótano 15, cruzar el río de lava, la jauría de hienas y ahí me van a encontrar, dispuesto a conversar las cosas como gente decente. Yo siempre estoy abierto a nuevas propuestas siempre y cuando sean mías, pero también las de la oposición son válidas porque a veces necesito papel para secar las ventanas de mi chalet en el Roraima. Luego no quiero cuentos de que no soy un democrático, todos se pueden inscribir en las elecciones siempre y cuando sean señores con bigote, tatuaje de los ojitos de Chávez y su segundo nombre sea Adalberto”, sentenció Nicolás Adalberto Maduro Moros antes de pedir delivery desde el Helicoide y que ningún motorizado aceptara la orden.