En el mes de abril, el Fútbol Club Barcelona aprobó un acuerdo de patrocinio con Spotify, en el que las camisetas de los jugadores y jugadoras del club están representadas por la marca sueca. El día de ayer, luego de que Shakira sacara su nuevo sencillo ̶»̶M̶a̶l̶d̶i̶t̶o̶ ̶I̶n̶f̶i̶e̶l̶»̶ “Monotonía”, Spotify obligó al club y a sus jugadores a tatuarse “soy un maldito infiel” en la frente, por aprecio a la cantante colombiana.

“Bueno, no es por humillar a los jugadores del Barcelona, pero ¿cuántos de ellos han cantado en un mundial? Exacto, un poco más de respeto a la artista colombiana”, fue parte de la declaración del presidente de Spotify, Daniel Ek, que mientras pedía que desde ahora llamaran a Piqué como “ex de Shakira”, agregó: “Monotonía es una pieza musical muy profunda, creo que todos podemos conectar con lo que expresa Shakira, y aunque en una parte dice que no fue culpa de nadie, igual el Barcelona tiene que pagar las consecuencias por infieles”, finalizó Ek quien le recomendaba al ex de Shakira sacar una canción a ver si así revive su carrera.