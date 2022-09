MP emite orden de captura contra Zeus por incendiar refinería de Puerto La Cruz con un rayo

El Fiscal General de la República y experto en crossfit, Tarek Wiliam Saab, ordenó la captura inmediata del Dios del Trueno, Zeus, por ser un presunto “lacayo del imperio” y “tarifado del Gobierno de los Estados Unidos”. Saab, destacado por ser poeta y un acérrimo defensor de las leyes venezolanas cuando afectan a Maduro, aseguró que (a) Recolector de Nubes es el flamante autor material del incendio de la refinería de Puerto La Cruz y que todas las evidencias apuntan a que fue un rayo enviado desde el olímpo para desestabilizar a la nación.

Mientras hacía press de pecho con unos casos engavetados de la fiscalía, Saab ofreció detalles del caso en rueda de prensa: “Como ya saben, nada en Venezuela es culpa de los venezolanos sino de Estados Unidos. Ese vulgar estado lleno de grasas trans que recientemente envió a uno de sus dioses griegos a que lanzara un rayo contra nuestra refinería. No lo vamos a permitir, es por ello que tras varias horas de investigación y partidas de Age of Mythology en la laptop de mi despacho, hemos decidido emitir una orden de captura contra el papá de Hércules, no solo para castigarlos por sus actos en contra de Venezuela, sino también para que me pase su rutina de biceps y pegarlo al cajetín de mi casa porque se dañó la planta”, concluyó el Fiscal General antes de correr desesperado a revisar sus mentions en la computadora.