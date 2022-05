Paparazzis avistan a Belinda usando morral de Chamba Juvenil

Distintos medios de comunicación han reportado que Belinda, la reconocida cantante y actriz mexicana de origen español, estaría atravesando por fuertes problemas económicos. En días recientes se vivió un nuevo episodio de estas dificultades, luego que Christian Nodal, su exnovio, filtrara capturas de pantalla que demuestran que la artista le pedía dinero para sus padres, para sus citas al odontólogo y casi que para el battlepass de Fortnite. Los rumores de la difícil situación financiera de Belinda parecen haberse confirmado hoy, cuando la autora de Boba Niña Nice fue avistada por paparazzis usando un bolso de Chamba Juvenil por las calles de CDMX, un claro símbolo de la debacle económica.

Sin temerle a las críticas, la cantante se acercó a los paparazzis para increparlos —y pedirles algunas monedas—: “Coño papi, la vaina está ruda, ¿oyó? Yo me estoy rebuscando con unas chambitas por aquí, unos tigritos por allá y vaina, pero ahora lo que más me da billete es el Bono de la Patria. Esos 3 dolaritos me han salvado el fin de mes más de una vez. Pero bueno, uno no se puede quedar con esa, ahorita voy saliendo a montar unas cerámicas por La Condesa, con esa plata creo que puedo coronar mi motico a ver si me pongo a mototaxear, y así le compro los pañales al carajito” sentenció Belinda antes de llamar pelabola a nuestro pasante al enterarse de su sueldo.