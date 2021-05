Jugador de dominó entra a lista de lesionados por accidente en lanzamiento de cochina

Humberto Sánchez, campeón de la copa interparroquial de dominó “Licorería Hermanos Gutiérrez”, entró a la lista de lesionados este jueves por un accidente en el lanzamiento de la cochina que le ocasionó un desgarro en el ligamento interno lateral de su mano de lanzar y de tomar cerveza que le hará perderse el resto de esta temporada.

Sánchez, reconocido rematador de caballos y único atleta viviente que ha sido capaz de ganar la Triple Corona del deporte interministerial (dominó, bolas criollas y softbol) lamentó su lesión en declaraciones dadas ante las cámaras de ESPN 9: “Muchas cosas no salen como uno quiere, cuando uno da más del 293% en una partida de dominó pueden pasar esto. Fui a trancar con la cochina y en el movimiento ascendente sentí como un tirón en el codo al momento de azotar la mesa. Pero no como un calambre, no; sentí algo romperse allá adentro. El dolor fue grandísimo, indescriptible; y empeoró al darme cuenta que con el mismo movimiento se me cayó el vaso de curda al suelo. Los doctores me dicen que debo reposar y ya están planeando hacerme una operación de Tommy John o algo así, que es un reemplazo del tendón que se me jodió por un tendón de un muerto, así que me dan esperanzas de estar de vuelta y repotenciado para el torneo del Día de las Madres del 2022. ¡Dicen incluso que podré alcanzar más velocidad y potencia todavía en el movimiento de la tranca después de la operación! Antes de despedirme, quiero enviarle un sincero agradecimiento a los fanáticos que me han escrito deseándome una pronta recuperación: lamentablemente este año se nos escapa el chance de repetir el título pero bueno, luego de la operación trabajaré duro con mi primo Chicho y su esposa y con mi equipo de mirones de palo para poder seguir llevando el dominó al máximo nivel”.