En unas votaciones totalmente justas Maduro vuelve a ganar como Reina de Carnaval

En unas elecciones 100% fiables organizadas por el CNE para la votación de la Reina de Carnavales del Distrito Capital, el máximo mandatario venezolano y doble de Wario en sus tiempos libres, Nicolás Maduro, resultó vencedor a pesar de tener un traje con muchas más manchas de salsa rosada y un índice de masa corporal 1000% mayor al de sus adversarias.



Nicolás Maduro, o como lo conocen sus allegados, Lord Nicolás Maduro jefe de jefes comandante de legiones infernales y señor de las tinieblas y los tequeños, ofreció un breve discurso en su coronación: “Gracias a los organizadores de estos bellos carnavales y carnavalas, no hubiera podido ganar sin su ayuda y sin ayuda de mis amigos del CNE que garantizan la total transparencia de estas nuevas elecciones. Capaz algunos bobolongos de la oposición se sorprendan por el resultado porque ni siquiera estaba entre los candidatos, pero fue una competencia justa y los números están ahí a la vista de todos, engavetados en una oficina del CNE custodiados por un cíclope del Sebin. Mi primer mandato como Reina del Carnaval del Distrito Capital es que ya basta de las guerras económicas de bombitas de agua congeladas, el otro día Cilita me pegó una en la nuca y todavía tengo el chichón, ¿verdac? Así que de ahora en adelante solo se podrán llenar las bombitas de bayonesa (sic), mondongo o leche condensada, ay… como me gusta la leche condensada”, concluyó Maduro antes de provocar un terremoto de 9.3 bailando Ey Macalena.