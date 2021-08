DURO GOLPE AL NARCOTRÁFICO: PNB incauta medio gramo de marihuana a sifrino que pasó por alcabala

En la noche de ayer, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lograron su más extraordinaria hazaña en los últimos 25 años al incautar en una urbanización del este de Caracas, (1) porro que contenía poco menos de medio gramo de té verde alucinógeno —sí, marihuana— al ciudadano Mathías Belgrano, joven que minutos antes de ser detenido en la alcabala iba en su carro tranquilo escuchando Americania.

Al asegurar que desde hace años no se incautaba una cantidad tan grande de narcóticos en el país, el vocero de la PNB y matraqueador Cum Laude, el general Pedro Fuentes Fuentes Fuentes dio parte a la prensa del exitoso operativo realizado ayer: “Quiero dejar parte que ayer en un operativo desplegado en las calles de la vía pública de la urbanización conocida como Altamira, un destacamento de la PNB logró incautar al ciudadano Belgrano Mathías la cantidad de un paréntesis uno en número cierra paréntesis adminículo contentivo de la sustancia psicotrópica conocida como canabis. Es de resaltar la ardua labor de inteligencia efectuada por los agentes para conseguir el sitio perfecto para colocar el arriba mencionado dispositivo del tipo alcabala, un lugar perfecto porque es donde circulan más ciudadanos, lo que permiten incrementar los ingresos para la adquisición de bebidas gaseosas… asimismo, aumentan los decomisos de este tipo de sustancias estupefacientes que atentan contra la salud pública, sustancias que dicho sea de paso, por alguna razón siempre se le incautan a ciudadanos sifrinos de la extrema derecha guaidocista y zellecista. ¡No más! Ahora más que nunca el compromiso de la PNB es poner mano dura, y si los policías tienen que fumarse lo que encuentran para verificar que es droga, que lo hagan”, finalizó Fuentes Fuentes Fuentes, mientras le pedía al funcionario de turno que le pasara el porrito incautado para llevárselo a su casa.

Mathías Belgrano, quien se dirigía a buscar a sus amigos para visitar el Hotel Humboldt minutos antes de ser arrestado, dio sus declaraciones: “Bro, yo estaba tranqui escuchando ‘Estoy afuera, sal’ de Americania y de repente estos pacos me paran y me revisan todo y encuentran ese joint con medio g y se volvieron locos. Me van a llevar y que al comando para tomarme fotos, bro, qué pálida, yo estaba minding my own business y esta gente se alegra por encontrar medio g como si no fuese legal en casi todos los países del mundo”, finalizó Belgrano, mientras le pedía al funcionario que por favor no le vendiera su Apple Watch en Marketplace.