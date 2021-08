Guardia de Maiquetía confisca billetes de $100 que dieron positivo para la variante Delta

Este miércoles, la Comisión de la Guardia Nacional Bolivariana Para La Prevención del COVID-19 del aeropuerto de Maiquetía, incautó una paca de billetes de 100 dólares, recién ingresados al país al comprobar que eran positivos con la variante Delta. Voceros de la comisión aseguraron que estos billetes debían cumplir una cuarentena obligatoria en el bolsillo del oficial encargado de la detención.

Este compartimiento traía una paca contentiva de billetes de 100 dólares todos positivos de lo que vendría siendo la peligrosa variante Delta, por lo que fueron puestos en cuarentena de inso fasto (sic) en mi cartera. – Miguel Rojas

Miguel Rojas Rojas Pérez Rojas Pérez, sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, informó a los medios de comunicación sobre este caso, que no dudó en calificar como un “gran aporte” para resguardar a Venezuela de la contagiosa variante Delta: “Buenas tardes señores periodistas y señores de VTV, les cuento lo acontecido, a las 09 horas de la mañana del día de los corrientes de hoy el curso Rodríguez avistó a un supuesto sujeto sospechoso de venir de otro país a visitar a su familia con una cartera llena de billetes de dólar positiva a la variante Delta del coronavirus como tal. Al momento de darle la voz de alto al individuo se le pidió amablemente a cachazos que mostrara la prueba PCR negativa de los instrumentos de pago del tipo dólar; sin embargo, no quiere decir que si él viene negativo, el dinero suyo de su propiedad no pueda ser declarado como positivo de tener la variante Delta. Así que en la rutinaria inspección de ley, el curso Rodríguez y mi persona procedimos a hacerle la requisa obligatoria de todas sus sospechosas pertenencias, incluyendo el equipaje de mano que se veía criminal en el buen sentido porque vendría siendo lo que es un bolsito Victorinox. Este compartimiento traía una paca contentiva de billetes de 100 dólares todos positivos de lo que vendría siendo la peligrosa variante Delta, por lo que fueron puestos en cuarentena de inso fasto (sic) en mi cartera y reportados a las autoridades sanitarias, a las que se les donaron algunos. Esperamos que los visitantes tengan consideración con el pueblo venezolano que no necesita más Covid”, sentenció Rojas Pérez mientras le preguntaba a un pasajero por qué su iPhone 11 estaba tosiendo tanto.