Después de tres largos minutos sin música nueva, el último álbum de Taylor Swift, titulado ‘The Tortured Poets Department’, finalmente estará disponible mañana. Esto es motivo de alegría para sus millones de fanáticas en todo el mundo, quienes adoran escuchar sus canciones sobre relaciones pasadas. Sin embargo, para Travis Kelce, reconocido internacionalmente por ser el novio de la estrella pop y, ¿quizás practicar algún deporte?, esto solo puede significar una cosa: el próximo álbum será sobre él.

El prestigioso equipo de redacción de El Chiguire Bipolar logró tener acceso a una fuente cercana a la pareja, quien confirmó los rumores: “A pesar de que ese tal Travis es bien guapo, bien portado y 100% fiel, él está consciente de las consecuencias de salir con Taylor, no hay manera de evitarlo. Jake Gyllenhaal todavía no se recupera psicológicamente desde el álbum, en las calles se dice que todavía se despierta sudando de madrugada pensando en devolver la bufanda. La única oportunidad que tiene Kelce en este momento es decir que está embarazado y amarrar a esa mujer a como dé lugar para convertirse en el esposo trofeo que va a preparar las panquecas de desayuno en una finca por allá por Wyoming, de lo contrario no va a poder salir a la calle más nunca”, explicó Kelce, quien nos pidió mantener su identidad en completo anonimato.