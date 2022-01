FVF justifica la ausencia de la Vinotinto en el Mundial de Catar porque no apoyan la esclavitud

Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), aseguró este lunes que la Vinotinto no clasificó al venidero Mundial de Fútbol de Catar 2022 por principios morales. “A nosotros no nos interesa avalar con nuestra presencia un Mundial que se realiza en un país que además de someter a su ciudadanía a la esclavitud, tampoco respetan los derechos de la comunidad LGTV… ¿es así que se dice, no?” aseguró Giménez en una rueda de prensa.

Mientras dejaba de lado el hecho de que en nuestro país tampoco se respetan los derechos de nadie, Giménez decidió profundizar un poco sobre la verdadera razón por la cual el tricolor venezolano no ondeará en los estadios cataríes: “No, no y no. La Vinotino no asistirá a Catar para no ser cómplice de todas las violaciones a los derechos humanos que hay ahí. Así como no fuimos al mundial de Rusia 2018 por lo caro que nos hubieran salido los pasajes, al de Brasil 2014 por todo las irregularidades que hubo en la construcción de los estadios, al de Suráfrica 2010 por lo feo que sonaban las vuvuzelas y al de Alemania 2006 porque —si mal no recuerdo— decidimos que las salchichas alemanas se hacen irrespetando los derechos de los cochinos. La verdad no estoy muy seguro de ese último punto, pero bueno, yo sé que aunque vivimos en un país donde la situación es complicada, pero por lo menos nosotros no esclavizamos a nadie… solo a los maestros, a los doctores y a los empleados públicos, pero de resto casi que a más nadie. Por eso nos rehusamos a participar en un Mundial que está manchado, pues. Además de la esclavitud, la homofobia de Catar, eso no hay derecho, vale. Pobre gente. Aquí no hay la homofobia que hay allá, aquí te dejan tranquilo si andas con tu mariquera escondida detrás de cuatro paredes, pues, ¿qué es eso de andar ventilando que te gustan de tu mismo sexo? En fin, la Vinotinto es mejor que eso, nuestro país es mejor que eso. No estamos perdiendo al ir, estamos ganando” aseguró Giménez mientras aplaudía la decisión de los equipos de San Marino y de las Islas Faroe de sumarse a este boicot.

Suscríbete a nuestro Patreon y obtén la satisfacción de usar ese dinero para apoyar la comedia, el periodismo independiente y no una flor de la abundancia.