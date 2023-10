PNB olvida el silbato y controla el tráfico soplando la bicha

La prestigiosa Policía Nacional Bolivariana (PNB) se caracteriza por su velocidad de respuesta, la pasión por las bebidas carbonatadas y que curiosamente todos saben bailar raptor house,, destacando la primera en el sargento Yonaiker Barrios, un funcionario que se encontraba en las inmediaciones de la urbanización La Trinidad, en Caracas, pero olvidó su silbato para controlar el tráfico en un semáforo e inmediatamente resolvió usando la función musical de su armamento, mejor conocido en lenguaje técnico policial como “Bicha” o “La taltamuda”.

Barrios, conocido entre sus colegas como “El soplacañones de Hamelin”, conversaba sobre lo sucedido con nuestro pasante subpagado mientras su compañero le sembraba 15 hectáreas de coca y una ojiva nuclear en la guantera: “¿Qué lo qué?, andamos es en alta controlando carro, moto y gandola en este betamax. Esta mañana se me quedó el silbato pa’ deciles a este cerro e’ gafos como manejar, pero de una resolví recordando la tradición familiar de soplar el borde de la bicha pa’ que les retumben los oídos a los ciudadanos. Empecé con un tema llamado yayayajuuu, un clásico, y luego me fui por unos de mi autoría que hasta ahora solo han causado 3 choques y 2 fallecidos, un coño. Igual lo que importa no son lo choques ni si hay cola sino a cuántos sifrinos me llevo pa’l comando porque mi jeva quedó preñada de trillizos y necesito los riales pa’ pirame a los united”, sentenció el ilustre funcionario antes de recibir 3 espadas de Bolívar y la orden Francisco de Miranda por su excelsa labor y su valioso aporte a la sociedad.