Alcalde chavista entrega envases de mantequilla vacíos para mitigar la escasez de agua

Un hito histórico y el cumplimiento del derecho humano al agua: así considera Luis Jonás Reyes, alcalde del municipio Irribaren de Barquisimeto, la entrega de más de 32 envases de mantequilla sin lavar para que el occidente del país pueda bañarse a pesar de los problemas de suministro de agua que ha causado el gobierno de su partido.

A través de Twitter, Threads y twerkeando en un live de TikTok, el alcalde chavista anunció la entrega de los regalos que pagó de su propio dinero público: “Cumpliendo con los compromisos del 4×4 = 3 del buen gobierno, hemos adquirido más de 30 mantequillas con las que me hice unas arepas y les guardé los potes para que los dejen afuera cuando llueva y así puedan bañarse. No hace falta que me agradezcan, ya veo en sus ojos llorosos el resurgir de la esperanza, hablando claro, ya les hace falta una enjabonada, no puede ser que porque yo sea el alcalde tengo que andar pendiente de solucionarles los servicios públicos, ¡importen una cisterna de agua de los alpes Suizos como la gente normal!”, sentenció el alcalde molesto antes de solventar la escasez de gasolina con animadores de eventos para las colas de las bombas.