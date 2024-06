Vinicius le comenta foto a Maite Delgado

El atacante del Real Madrid reconocido por ser el único futbolista que envía mensajes de “hola perdida”, Vinicius Jr. volvió a encender todas las redes sociales al enviarle un comentario picante en Instagram a la presentadora venezolana, Maite Delgado.

El extremo brasileño, quién es conocido por darle me gusta a fotos en bikini de Corina Smith, Bárbara Ramírez y Sumito Estévez, volvió a estar en boca de todos al comentarle unos emojis de monitos a Maite Delgado, lo que en lenguaje de redes sociales sería una invitación directa a tener relaciones sexuales.

Jorge Luis Colmares Ceccato, experto en farándula y desempleo, nos ofreció su opinión sobre este suceso: “Si logramos que ‘Maiticius’ sea una relación de verdad, ahora sí tendríamos buena oportunidad de crear una generación de futbolistas que no sólo nos lleven al mundial, sino que nos hagan ganarlo en el 2050. De paso, si tienen hijas, van a darnos no sólo otro Miss Universo, sino otro back to back, papá”, explicó Colmenares, mientras metía curriculum para ser vigilante en el Macaracuay Plaza.