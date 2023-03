Saime exigirá etiquetar a 5 amigos para sacar el pasaporte

El día de hoy el Saime anunció uno más de los 387 requisitos para poder acceder al privilegio a la identidad. Todos los venezolanos que deseen tener el privilegio de poseer un pasaporte vigente deberán etiquetar al menos 5 amigos, incluyendo usuario y clave de sus cuentas de Zelle, en el más reciente post de instagram de la cuenta @SaimeGiveawayAraucaPasivo69 para así poder participar por la posibilidad de recibir el tan preciado documento de identidad.

En un live de Instagram donde se conectaron 2 personas por accidente, Gustavo Vizcaíno, presidente del Saime, explicó esta nueva dinámica: “Buenos días damas y hermosos caballeros presentes. Como muchos ya vendrían conociendo los pasaportes en Venezuela actualmente son muy buscados, por lo que acorde a la ley de la oferta y la termodinámica, estos mismos dejan de ser un derecho y pasan a ser un privilegio. Pero no se preocupen ciudadanos, porque nosotros acá en el Saime no los vamos a dejar desamparados en lo que me les vendría siendo ninguna circunstancia. Además de la nueva página web que diseñamos después de ver medio tutorial en YouTube, también pueden solicitar su nuevo documento de identidad sin la necesidad de proporcionarnos todos sus datos personales, como el hospital donde nacieron, nombre de la enfermera y carta astral notariada. A través de este novedoso método sólo necesitan participar en nuestro más reciente giveaway etiquetando a 5 de sus mejores amigos, pero pendientes porque es obligatorio comentar los datos para entrar al Zelle de cada uno de modo que se agilice el proceso. Si me escriben un mensajito al DM también puede ser que los ayude, bellos”, concluyó Enderson, mientras publicaba un “nude” por error en la cuenta oficial.