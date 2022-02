Divinas pedirán visa a venezolanos que quieran pasar de esta esquina

Las Divinas, uno de los últimos territorios que no pedía visa a extranjeros venezolanos, dejó de ser empático con la migración y este jueves anunciaron que solicitarán un documento de tránsito a cualquier venezolano que quiera pasar de esta esquina.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a conversar desde la otra esquina con Brenda Aniscar, líder del territorio que ahora limita su migración: “Sea como sea aquí no entran venezolanos, mira ese veneco, mira ese otro veneco. Aquí no pueden entrar. Guau, acabo de hacer esa línea y es básicamente lo que piensan todos los países, deberían comprarnos la canción y evitarse todo el despliegue militar hacia las fronteras, con dos equipos de sonido bien grandes y esta canción sonando, estoy segura de que será suficiente. No tenemos nada en contra de los venezolanos, al final del día estamos en el mismo continente ¿no? pero ahora son populares y nadie es más popular que Las Divinas, nosotros tampoco los queremos en esta esquina”.