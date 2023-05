Venevisión hace un esfuerzo para captar público joven transmitiendo novela de 1976

Venevisión, el canal de televisión cuyos orígenes se remontan a Mesopotamia, ha decidido apostar por la nostalgia de las nuevas generaciones y captar público transmitiendo la novela de 1976, “La Zulianita” protagonizada por Lupita Ferrer, quien según la empresa es la actriz de 75 años de edad que más causaría furor entre los jóvenes de la tercera edad.

Gustavo Cisneros, dueño del canal y del 70% del país, explicó esta nueva medida de marketing digital 5.0 full equipo, “La Zulianita es una historia de amor, drama y resolución 120p ambientada en el estado Zulia, donde una joven humilde se enamora de un millonario como yo aunque no tanto porque yo tengo más dinero, pero no lo suficiente como para comprarle una camarita HD al canal. Entonces nos pareció que esta vieja propuesta audiovisual puede recuperar a toda esa audiencia juvenil que se la pasa en el YouTube, ya que se pueden sentir identificados con la parte de la peladera de bola y con lo de ser unos mantenidos. Y con respecto a la calidad de la novela, no nos preocupa que se vea horrible porque la generación Z con internet CANTV está acostumbrada esas calidades mierderas de video que siempre han caracterizado a Venevisión” aseguró el magnate antes de comprar una linterna para iluminar un set de televisión.