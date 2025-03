Reanudan vuelos de repatriación

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela e imitador de Vin Diesel en sus tiempos libres, Jorge Rodríguez, confirmó esta semana que el país continuará recibiendo los vuelos de deportación de venezolanos desde Estados Unidos. La medida se anuncia en el marco del Plan Vuelve a la Patria, el cual consiste en acostumbrar nuevamente a los repatriados a los peligros de vivir en Venezuela, haciéndolos pasar por un atemorizante vuelo de Conviasa antes de llegar al país.

Hasta el momento los vuelos se encontraban completamente suspendidos, como una medida de retaliación tras la cancelación de la licencia general 41 por parte del Departamento del Tesoro. Esta licencia le permitía a Chevron operar en Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro pagarle a todos los maestros de Venezuela con saludos y abrazos. Sin embargo, esto podría señalar un nuevo acercamiento en las relaciones entre ambos países; aunque hasta el momento se desconozca el verdadero motivo detrás de este cambio de postura por parte del gobierno venezolano.

Suspendieron quincena a docentes en marzo

Docentes de instituciones públicas denunciaron que el 10 de marzo no recibieron su salario quincenal, lo que afectó a más de 15.000 profesores en al menos siete estados del país, quienes están practicando la fotosíntesis para sobrevivir. Gricelda Sánchez, presidenta de la ONG Formación Venezolana para la Dirigencia Sindical (Fordisi), señaló que esta situación perjudica a siete millones de estudiantes y genera aún más caos en las escuelas, donde los jóvenes están recurriendo a Dios para que los ayude a pasar las materias.

Además de la suspensión del pago al personal docente, obrero y administrativo, también se han reportado casos de acoso laboral; se ha obligado a los profesores a cumplir horarios completos a pesar de que el sueldo no alcanza ni para el pasaje, a menos que te le sientes en las piernas al autobusero. Fordisi lamenta que esta injusticia agrave la ya precaria situación económica de los educadores, incluyendo a los jubilados, y advierte que el 70% de las escuelas dependientes del Ministerio de Educación no están operando con clases presenciales de lunes a viernes debido a esta crisis.

El Bolívar continúa devaluándose

En lo que va de 2025, el Bolívar ha sufrido una devaluación del 30%, ampliando la brecha cambiaria en el país y haciendo cada vez más difícil poder mantener familia, cacho y amante en el país. Según José Guerra, economista del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), esta depreciación se traduce en un incremento proporcional de los precios y estaría causada por la dolarización informal de la economía. Sin embargo, esto no detiene a los comerciantes de no aceptar dólares que no estén recién impresos y firmados por el mismísimo George Washington, por más que los necesiten.

Guerra señaló que el Banco Central de Venezuela carece de suficientes dólares para intervenir eficazmente y contener la caída de la moneda, puesto que todo el presupuesto se utilizó en la construcción de canchas de pádel en Caracas. Además, la salida de la petrolera estadounidense Chevron, prevista para el próximo abril, podría reducir aún más la oferta de divisas, afectando negativamente la economía nacional y obligando a los ministros a reducir el número de amantes, a vender algunas 4Runner 2025 y a limitar sus viajes a Los Roques para sobrellevar esta complicada situación.

El Doral teme colapso por fin del TPS

A medida que se aproxima el 7 de abril, fecha en la que expira el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 348.000 venezolanos en Estados Unidos, la ciudad de Doral, conocida como «Doralzuela» o “Venequistán” por su altísimo porcentaje de población venezolana, enfrenta una posible crisis social y económica.

Manny Sarmiento, presidente de la Cámara de Comercio de Doral y única persona en el sur de la Florida sin unas carillas cegadoras, señaló que la situación actual es «incierta» y alertó que los verdaderos efectos podrán verse a largo plazo. Mientras que la vicealcaldesa Maureen Porras advirtió sobre un «colapso económico devastador» si la comunidad venezolana disminuye significativamente debido al fin del TPS.

Trump le hace publicidad a Tesla para apoyar a Elon Musk

En una hermosa demostración de amistad, compañerismo y tráfico de influencias, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump demostró su apoyo a Elon Musk, CEO de Tesla y consejero presidencial, al llenar toda la Casa Blanca con vehículos de esa compañía.

El showroom presidencial se llevó a cabo luego de que las acciones de Tesla experimentaran una significativa caída del 15,4%, la cual es atribuida en parte a la implementación de aranceles por parte del presidente estadounidense.

Este peculiar evento nos demuestra que, más allá de manejar un país y afectar la vida de millones de personas, no hay nada más importante para un presidente que apoyar a su compadre en los momentos más difíciles.