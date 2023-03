AranOne se cambia el nombre a Aran4F

El reggaetonero que tiene a toda Venezuela moviendo las caderas, Ferxxo, no es protagonista de esta noticia, sino el ex integrante de Somos Tú y Yo, Aran4F, quien dejó atrás el nombre AranOne tras hallar un nickname que iba más acorde a la imagen de revolucionario rodilla en tierra que quiere proyectar.

Al salir de un meeting del PSUV junto a la Melodía Perfecta, ahora llamados Los Camaradas Perfectos, Aran propuso un cambio total de identidad: “Papi, la verdad es que yo nunca me sentí el número 1, sino el 4F, y es que mi más grande inspiración para entrar en la música fueron las cadenas de 35 horas de Chavez cantando acapella, por eso tengo este estilo tan particular que vuelve locas a las nenas, literalmente tengo 2 culitos en el psiquiátrico por escuchar mis nuevo single: Pa’ comerte la Maseca. Pero eso no es todo, voy a versionar toda mi discografía para darle un toque más socialista, por ejemplo mi canción Perrea pasará a llamarse Perrera y Pecar Contigo quedó en el pasado porque lo que se viene es Robar El Presupuesto de Los Hospitales Contigo feat. Mi Consejo Comunal”, aseguró el prodigio de la música antes de amenazarnos con volarnos los dientes si no lo llamábamos así.