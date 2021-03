Maduro suspende vacuna que tampoco ha llegado al país

A través de una cadena nacional de radio y televisión —que fue vista por muy pocas personas, primero por el interlocutor y segundo porque para usar la radio o la televisión se necesita electricidad— Nicolás Maduro anunció hoy que suspenderá el uso de la vacuna AstraZeneca, después de que varios pacientes tuvieran complicaciones. La noticia cayó de sorpresa para los venezolanos, ya que cualquier vacuna que no sea la Sputnik o la Sinopharm jamás ha tenido intenciones ni siquiera de llegar al país.

Un resumen ejecutivo del anuncio de Maduro llega a ustedes por cortesía de nuestro pasante subpagado, a quien obligamos a transcribir la cadena completa en castigo por haber hecho el café aguado: “¡Pueblos y pueblas venezolanos y venezolanas! ¡Qué honor saludarlos hoy, ah! Qué importante son las telecomunicaciones en estos tiempos de pandemia, ¿verdac? Miren, hablando de esto, oído pelado aquí a lo que les voy a decir. Esa vacuna de los Astros de Séneca es bien chimba, ah. Un verdadero pupú —y me disculpan los jóvenes que me escuchan— comparado a las tremendas vacunas de nuestros compatriotas rusos y chinos. ¡Esas vacunas sí que son buenas de verdad, ya llevo mi octava dosis de Spucnid y voy cheveronsky! Así que como yo quiero tanto a mi pueblo guerrero, ¡voy a suspender el uso de esa vacuna de AstrosSénecos!” ordenó Maduro, ante un grupo de ministros que se miraban unos a otros y se rascaban la cabeza: “¿Que no ha llegado? ¡Qué importa! Mejor así. ¿Se imaginan que sí hubiese llegado? Hubiese terminado yo ahí medio muerto, todo loco. Y ese es un escenario que no nos podemos imaginar tampoco. ¿Qué tanta más vacuna se necesita? ¡Vamos que chuta compatriotas! Ya va como 120 por ciento de la población venezolana vacunada, yo lo sé, yo mismo los conté”, concluyó Maduro, quien también anunció que ordenó la suspensión de la vacuna Pfizer por ser muy difícil de pronunciar.