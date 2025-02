Trump negocia acabar la guerra en Ucrania directamente con Putin

Esta semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició conversaciones directas con su compadre del alma, padrino de su hijo y presidente de Rusia, Vladimir Putin, para negociar un cese al fuego en Ucrania. Sin embargo, el hecho de que estas negociaciones se llevaran a cabo sin la participación inicial de Ucrania o de alguno de sus aliados europeos ha generado preocupaciones, pues hay quienes temen que Trump ofrezca regalar a Rusia territorio ucraniano —e incluso la isla de Margarita— a cambio de un acuerdo rápido.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha advertido sobre su desconfianza hacia las intenciones de Putin y enfatizó la necesidad de una posición unificada entre su país, Europa, Estados Unidos y Margarita a la hora de cualquier negociación. A su vez, analistas señalan que este movimiento podría debilitar la posición de Ucrania y alterar las dinámicas de seguridad de los países de Europa, quienes podrían ser los siguientes en la carta al Niño Jesús de Putin.

Kanye West intentó vender franelas con Swastikas.

El rapero, productor y responsable de diseñar los zapatos más horribles de la Historia, Kanye West, se apoderó de los titulares de la prensa esta semana luego de gastar millones de dólares en un comercial en el Super Bowl. El video, grabado desde un Vtelca, nos muestra a West promocionando su marca Yeezy; sin embargo, al entrar en la página web, los únicos artículos a la venta eran una franela blanca con una esvástica negra estampada y un CD quemadito de “Chávez Corazón del Pueblo”, que pudieron verse justo antes de que Shopify eliminase la tienda de su plataforma.

Pero la movida semana de West no terminó ahí, porque el 13 de febrero le pidió el divorcio a su esposa, Bianca Censori, quien se vio obligada a empacar toda su ropa en una maletica de 3×3 centímetros. Expertos en el tema de la farándula con problemas psicológicos aseguran que la razón principal que llevó a Kanye a pedir el divorcio fue no tener dinero para comprar un regalo de San Valentín a su esposa, por no haber podido vender sus franelas nazis.

Aterrizaron los primeros vuelos de deportados desde Estados Unidos

El gobierno del principal aliado de los venezolanos, Donald Trump, demostró una vez más su apoyo a nuestra causa concretando la deportación de 190 compatriotas, enviándolos de regreso al país del que huyeron en busca de una vida mejor.

Por si este castigo fuera poco, luego de que ambos aviones de Conviasa aterrizaran —milagrosamente— en Maiquetía, sus pasajeros fueron recibidos por altos funcionarios del chavismo, con quienes se vieron obligados a sonreír para la foto para no terminar hospedados en el Helicoide Suites.

Este hecho marca un giro radical en la política migratoria de Estados Unidos; que pasó de reconocer la crisis venezolana y ofrecer protección a sus migrantes a colaborar directamente con el gobierno de Nicolas Maduro para deportarlos, simplemente por cometer el crimen de querer buscar mejores oportunidades, vivir en democracia y tener derechos humanos.

Cuba se encuentra en una crisis eléctrica

Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba y la única persona que soporta el olor de One Million mezclado con arequipe de Nicolas Maduro, decidió suspender todas las actividades laborales y educativas en su país durante dos días, debido a una profunda crisis eléctrica que ha provocado apagones generalizados en toda la isla.

Esta situación se debe a fallos en las envejecidas centrales termoeléctricas y a la escasez de combustible, lo que ha ocasionado cortes eléctricos prolongados y la paralización de los servicios esenciales, convirtiendo a la que alguna vez fue una hermosa isla en un lugar más difícil para sobrevivir, cada día más parecido a Maracaibo.

Panamá analiza llevar a migrantes venezolanos hasta la frontera entre Colombia y Venezuela

El Gobierno de Panamá anunció esta semana que está considerando la posibilidad de trasladar a migrantes venezolanos hasta la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Los voceros panameños aseguraron que, aunque ellos tampoco quieren quedarse con estos migrantes, a diferencia de Donald Trump, no tienen el corazón tan frío como para mandarlos en vuelos directos hasta las manos de Diosdado Cabello.

Esta medida es tomada en respuesta al flujo migratorio inverso de venezolanos desde el norte hacia el sur del continente, ocasionado por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Ante las dificultades que han causado los cambios en el proceso de solicitud de asilo y la eliminación del TPS, la única opción que parece quedar a los venezolanos para ingresar legalmente a Estados Unidos es el sacarse una visa de inversionista con dinero robado de PDVSA.