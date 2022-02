¡CORAZÓN BLANCO! Mbappé decidió solo hacerles 1 gol y no 15 al Real Madrid

Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint Germain y para muchos la mejor tortuga ninja en el fútbol actual, hizo un golazo en el 93’ para ganar el partido ante el Real Madrid. Sin embargo, lo que sorprendió a todos menos a los periodistas expertos en la materia es que, a pesar de dominar todo el partido, fue el propio jugador quien decidió hacerles un solo gol en lugar de quince para dar un mensaje de lealtad al presidente Florentino Pérez.

Jordi “Pedregol”, comentarista del canal de YouTube “Soldados de Florentino”, hizo comentarios acerca de las verdaderas intenciones del delantero francés pretendido por el club blanco: “Pudimos hablar con el círculo más cercano a Kylian y nos hicimos conocedores de su intención: su corazón es puro, esbelto y muy sano, pero sobre todo es blanco, ¡100% BLANCO! El crack de París con alma de Castilla quiere mantener viva la eliminatoria para la vuelta porque sabe que si ficha por el Madrid se verá muy mal que nos haya eliminado en tan solo un juego. ¡Por eso convenció a Messi de que fallase el penalti! Os digo que todo está preparado, me lo contó el primo del tío del chofer suplente de Ancelotti. Kylian vestirá de blanco y solo de blanco, si no es por el Madrid, es por la santería, pero a partir de la próxima temporada no conocerá otro color.” sentenció Jordi minutos antes de tatuarse el pecho con una ilustración de Haaland besando a Mbappé durante la celebración de un gol.