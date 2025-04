Nicolás Maduro exige que Ecuador muestre las actas

El mandatario nacional y único presidente electo sin mostrar una sola acta, Nicolas Maduro, cuestionó la legitimidad de las elecciones presidenciales de Ecuador, en las que el candidato Daniel Noboa derrotó a su contraparte Correista, y le exigió al Centro Nacional Electoral de la nación andina mostrar las actas.

La denuncia tuvo a lugar durante la más reciente transmisión de NochesdeGamingMaduro en su canal Twitch, las cuales sorpresivamente no tienen ninguna índole sexual: “Quiero aprovechar este momento frente a todos mis tres viewers rodilla en laptop, para denunciar el horripilante, catastrófico y criminal fraude electoral que acaba de ocurrir en Ecuador, ¿ah? No me puedo seguir quedando de brazos cruzados mientras reacciono a la película de Minecraft sabiendo que la derecha fascista, golpista y ender dragonista acaba de robarse las elecciones, ¿verdac? Por eso le pido aquí a todos los presentes, vamos a invadir su servidor, quemar sus aldeas y exigir que muestren las actas de una vez por todas, ¡porque esta situación no nos la vamos a aguantar!”, aseveró furioso el streamer presidencial, antes de explicar que las actas del 28 de julio las explotó un creeper por error.