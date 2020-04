Gobierno recomienda afrontar crisis de gasolina comprando Teslas

El gobernador del estado Carabobo, presentó hoy en rueda de prensa una solución infalible para hacer frente a la crisis de la escasez del combustible: “compren carros Teslas, ¿qué tanto?”, informó Rafael Lacava, quien recomendó el modelo X porque tiene un techo “bien pavo”.

Debido a la inexistente producción de gasolina en Venezuela, miles de personas protestaron por la falta de combustible en varias zonas del país. Sin embargo —a pesar de haber reactivado una (1) (one) refinería hace poco tiempo— el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, ofreció su recomendación a los venezolanos. “Si tanto se van a quejar de que no hay gasolina y me siguen con ese tíquiti-tíquiti, compren un carro que no necesite gasolina, pues. Así de fácil. Hay unos carro bien chéveres que hace mi amigo Elon Musk. Esos Teslas no cuestan tanto, como 35.000 dólares, el más barato. Eso es lo que se gasta el sobrino mío en medio día y él tiene 18 años. Pero eso sí, no vayan a pensar que se los vamos a regalar. Esa época se acabó; ahora es la era del trabajo. Cada quien que haga su churupito para comprar un Tesla como cualquier persona del mundo. Ojo aquí, después no quiero quejas que si ‘ay, no hay luz’, ‘ay, me quedé sin electricidad en la mitad de la ARC’. Vamos una cosa a la vez”, exclamó Lacava mientras ideaba en cuál animal cambiar su marca tras ver que los murciélagos no están viviendo su mejor momento.