Venezuela da un paso hacia la modernidad prohibiendo la quema de brujas los domingos

Esta semana el proceso de modernización de Venezuela ha continuado su avance indetenible. Bien sea no dejando entrar a un ciudadano a una dependencia de Salud Chacao por su vestimenta o por la discriminación de distintos negocios a miembros de la comunidad LGBT, la llegada de los tiempos modernos se hace sentir a lo largo y ancho del país. A tono con estas tendencias se encaja el más reciente anuncio hecho hoy, que prohíbe la quema de brujas los días domingos, ya que hasta a las brujas se les debe respetar los días de descanso.

“Cada vez Venezuela se actualiza un poco más, la modernidad nos abraza a todos, por eso, a partir de este domingo se cancela la quema de brujas de todo tipo en el territorio nacional. Nada de ex, policías o guardias. Ni una bruja quemada más. Derechos para todos”, fue parte de la declaración del comandante de la Policía Nacional Bolivariana, general Winfri Reyes Reyes Reyes Reyes, que mientras agarraba agua de un pozo, agregó: “Con medidas como estas, anunciadas por nuestro Gobierno, no queda duda de que en un futuro que me atrevo a decir es bien bien cercano estaremos teniendo carros voladores y pastillas que con una gota de agua se convierten en cajas de CLAP. En el tema de derechos, nuestra sociedad da un paso firme hoy para el respeto y el reconocimiento de la comunidad esotérica nacional; Venezuela ya está lista para tener Malibús 66 con alas ruleteando por todo los cielos del país, pero no para los homosexuales ni sus derechos o para garantizar la salud de personas con batatas hermosas. Bueno, la salud de nadie en realidad. Solo falta estudiar cómo vamos a poner alcabalas en el cielo, pero ya lo haremos, llegado el momento” aseguró Reyes Reyes Reyes Reyes mientras le sacaba unos dólares a nuestro pasante subpagado por no tener al día el Certificado de Culminación de Pasantías.