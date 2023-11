Kellogg's demanda a Maduro por ponerse a sí mismo como imagen de los choco krispis

La empresa de cereales Kellogg’s presentó una demanda contra el mandatario del régimen chavista, Nicolás Maduro, luego de que las fábricas expropiadas por él hicieran uso no autorizado de las marcas de Kellogg’s para poner al jefe comunista como el nuevo elefante de los choco krispis.

Kellogg’s abandonó Venezuela en 2018 por la crisis económica, falta de materia prima y miedo a que el gabinete de ministros seguirá consumiendo los cereales con salsa tártara, dejó el futuro de sus trabajadores en manos de lo más parecido al elefante Melvin en el país, Nicolás Maduro: “Ahora los cerdos capitalistas, burguesistas y anti-peppapigsistas de Kellogg’s quieren demandarme solo porque soy mejor elefante de chocolate que Mervin, que descarados. Esta decisión no es solo un capricho mío, sino que Diosdado me dijo que era lo que realmente quería el país, verme hasta en el desayuno, en todos lados, de hecho estoy en castings para ser el nuevo muñeco del Kino. Así que si son tan valientes yo los reto a que vengan a debatir justamente en este calabozo de la DGCIM, les prometo que no les haré nada con este fusil nuevecito que compré”, aseguró Maduro mientras se probaba un disfraz del Tigre Tony y obligaba a Arreaza a hacer como Sam el Tucán.