Gobierno envía Caja Clap con dibujos para que recortes tu propia comida

Este jueves, el mandatario Nicolás Maduro anunció que a partir de ahora las Cajas Clap vendrán con sorpresas para los pequeños y los grandes de la casa, ya que en vez de incluir comida real tendrá dibujos de alimentos que podrás recortar para pasar un rato diferente en familia.

“Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, amigos y amigas, mujeres y mujeros, chicas, chicos y Vladimir a la 1: me complace informarles que desde ahora nuestra caja CLAP vendrá con figuritas para recortar. Topochitos, yucas, cebollas, lentejas, todas vendrán impresas por el lado de adentro del cartón para que ustedes en casa puedan recortarlas y colorearlas. ¿Verdad? No, Jaua: la tijera no vendrá incluida”, aseguró Maduro, segundos antes de agregar: “Así mismo es, compañeros: siempre me están reclamando que la comida no está buena, que faltó esto y aquello, que la gente está pasando hambre; entonces yo en el último Consejo de Ministros traje esto a debate e hicimos una comisión, integrada por el camarada aquel y el camarada este otro, que me dieron una tremenda idea: que ya que caja viene sin comida, le pongamos estos dibujitos de comida para recortar. Dibujos balanceados, con todos los grupos de comida presentes, su proteína, su vegetalito, su frutica y su carbohidrato. Esa palabra si es difícil, ¿verdad? ¡Carbohidrato! ¡Y tan sabrosos que son! Bueno, con estos dibujos la gente podrá sentir que come lo que desea”, finalizó Maduro mientras reproducía un audio que tenía en su telefóno con el canto “así es que se gobierna”.