Residente anuncia que está esperando un bebé de Akapellah

El artista boricua Residente publicó esta tarde en redes sociales un emotivo mensaje para sus fans –en su mayoría estudiantes de ingeniería en sistemas– en donde compartió importantes noticias. El cantante, mejor conocido como Calle 13, anunció que se encontraba embarazado y esperando un bebé del rapero venezolano Akapellah, esto luego del coito lirical de tres minutos con treinta segundos que le perpetró el freestylero oriundo de Maracay.

“Holaaaa mi renecitos, nada más con escribir este post me pongo súper emocional, irracional, hasta un poco sentimental e incluso emocional”, inició el mensaje del cantante, haciendo uso de sus tradicionales rimas repetitivas. “Pellah y yo estamos muy contentos de finalmente poder anunciar que estamos esperando nuestro primer hijo, aunque todavía no sabemos qué nombre ponerle, estamos entre René o Residente en honor a Akapellah que definitivamente es su papá. Aunque Pedro Elías soltó la tiradera apenas esta mañana, ya el bebé ha crecido un montón en la barriga, incluso patea cada vez que escucha mi música y no me deja en paz hasta que la apague y le ponga rap de verdad como Canserbero, Lil supa o El Prieto. Estos próximos meses tal vez me aleje un poco de las redes porque el doctor me mandó reposo, me dijo que por favor dejara de escribir tantas tiraderas porque no es bueno para mi salud ni la del bebé y mucho menos para los conductos auditivos de todos los que las escuchan. ¡Aún así trataré de mantenerlos informados!”, finalizó Residente, quien a pesar de esperar el hijo de uno, sigue sin ser rapero.