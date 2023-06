Grealish continúa la rumba uniéndose a la concentración vinotinto

El extremo izquierdo del Manchester City y flamante ganador de la Champions League, Jack Grealish, no perdió la oportunidad de celebrar por todo lo alto su logro y tras 5 días seguidos de celebración en alcohol, tusi y chimó, el jugador británico decidió incorporarse a la concentración de la selección Vinotinto en Estados Unidos para seguir festejando y aprovechar los raves del conjunto venezolano.

“Yeasdh, I’nmgh fhukimggr hahppeei toh hajveb womhn thhe shchhahmnhspionsdc lehagg”, aseguró Grealish, mientras se bebía su octava botella de cocuy del día. Ricardo López, utilero de la selección, aseguró: “Chamo, para mí es todo un honor tener acá en el entrenamiento a un jugador de esa talla y reconocimiento en el gremio de alcohólicos anónimos, Jack es literalmente un ídolo dentro de la cancha y dentro de los bares también. El hecho de que haya decidido venir a la concentración de nuestra selección es un testimonio de todo nuestro trabajo duro y la reputación que hemos construido como los futbolistas más rumberos de la FIFA. Según me dijeron, desde que ganó la Champions no ha tomado absolutamente nada de agua, yo personalmente sólo lo he visto bebiendo ron y cerveza, lo de siempre acá en la selección pues. También lo vi tratando de comunicarse con las prepagos de la selección, pero es que no le da ni para hablar, creo que se mantiene de pie por memoria muscular”, sentenció López mientras servía un par de cubalibres para que los jugadores se refrescaran durante el entrenamiento.