Maduro amenaza a Estados Unidos con cancelar su suscripción a Disney+

El presidente del grupo República Bolivariana de Venezuela en Facebook, Nicolás Maduro, no se quedó callado ante las promesas de un portavoz estadounidense de imponer más sanciones si no había resultados en el diálogo con la oposición, por lo que el mandatario amenazó a la nación americana con duras acciones económicas que consistían en cancelar su suscripción a Disney+ y empezar a comprar en Alibaba en vez de Amazon.

Luego de su pésima imitación de 30 minutos de Stitch cantando Calle Ciega en cadena nacional, Maduro continuó su amenaza contra el portavoz de Joe Biden: “A mi ningún gringo me va a decir lo que tengo que hacer con la oposición traidora derechista daddyyankeesta. Mis riales se respetan, no importa si están en EEUU, Andorra o en la tanga de alguna chica mala de PDVSA. Así que más les vale darme el código de la tarjeta de coordenadas de mi cuenta BofA, tienen 24 horas o sino me voy a ver obligado a suspender mi cuenta de Disney+, vender mi cuenta de Robloc (sic) y a cepillarme con Corqafe, lo cual será un duro golpe contra la economía de su país y contra mis encías. Es más, de una les voy diciendo que tengo una lista de más de 50 groserías fuertes que voy a decir en señal abierta si no me quitan las sanciones de una buena vez“, concluyó Maduro antes de usar el presupuesto de 13 ambulatorios para organizar el Festival Salsero de Los Roques 2023.