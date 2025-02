Señor olvida comprar regalo de San Valentín a su esposa por comprarle iPhone 16 a la pasante de la empresa

Fuentes cercanas a Cupido revelaron que este San Valentín el señor Roberto Álvarez, de 56 años, fue descubierto gastando todo su dinero en un iPhones 16 para la pasante de su trabajo olvidando el regalo para su esposa que ahora se encuentra en trámites de divorcio.

Días antes de la agresión amorosa la esposa, Merlinalys de Álvares, descubrió el regalo en la gaveta de su esposo junto a una caja de preservativos, 5 kilos de chocolates y viagra inyectable, lo que la ilusionó para poco tiempo después darse cuenta de que ninguno de esos obsequios era para ella.

“Yo estaba ilusionadisima porque no cambiaba de teléfono desde el 2012, este Samsung hasta me prendió la luz de ABS, imagínense. En San Valentín me levanté tempranito para arreglarme y que el desgraciado de Roberto me invitara a hacer algo, pero se hicieron las 5 de la tarde y lo único que recibí fue un mensaje diciendo que se tenía que quedar hasta tarde en la oficina. Ahí conecté todo y me di cuenta de que Roberto no es más que un desgraciado, borracho, infiel y de paso fan de Kanye, así que lo busqué en los únicos sitios en los que podía estar, el motel o la licorería, y ahí estaba con la mosquita muerta de la pasante, yo siempre supe que tenía debilidad por las jovencitas con uniceja” aseguró la víctima aliviada porque la amante es más fea que ella.

Actualmente el paradero de Roberto se desconoce, pero se presume que está con la pasante en un autobús vía a Perú para iniciar una vida alejado de lo material y con mucho amor y tierra.