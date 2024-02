Se estima que los asistentes al concierto de Luis Miguel salgan de la cola antes de navidad

El Estadio Monumental de Caracas vio el concierto de una de las voces más privilegiadas de nuestros tiempos y la única persona capaz de brillar más que el Traki de la Boyera, Luis Miguel. Sin embargo, la organización del evento dejó mucho que desear, con kilométricas colas para poder ingresar al recinto que se mantienen hasta el momento, las cuales se esperan terminen antes de navidad para que los asistentes al evento logren reunirse con sus familiares.

Logramos conversar con Mireya Perozo, una fanática de 67 años del cantante puertorriqueño, quien cumple ya 54 horas en la cola: “Ay mijo, la cola le da todavía como treinta y siete vueltas al estadio y no he logrado entrar, al final me tocó escucharlo desde acá afuera. Pero no importa, jamás me voy a arrepentir de vender los terrenos que tengo para venir a escuchar a mi Luismi. Los nietos míos que resuelvan que para eso cruzaron el Darién. Ya el concierto terminó, pero igual de aquí no nos vamos a mover hasta que entremos porque tampoco vamos a perder el viaje. Según escuché por ahí al ritmo que va la cola ya para noviembre entramos. La idea es por lo menos lograr ver la tarima donde se paró ese hombre tan bello, si tenemos suerte y no llueve durante todos estos meses tal vez todavía haya unas gotas de sudor en el piso para capaz, lamerlas”, concluyó la señora Perozo, al momento de grabar a un policía que tenía los ojos verdes para decir que él era Luis Miguel.