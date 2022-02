Cura que quiso hacer algo diferente para salir de la rutina sale picado del concierto de Farruko

La vida de un cura suele estar inundada de rezos, versículos de la biblia y misas donde se reza y se leen versículos de la biblia, lo cual puede ser un poco agobiante después de unos cuantos años de una dedicada carrera eclesiástica. Es por ello que el Padre Oscar Alvarez, decidió escapar de la rutina y asistir a un concierto del reggaetonero Farruko, donde intentó pasar un momento de perreo y sandungueo pero solo obtuvo más rezos y versículos de la biblia.

El siervo de Dios no titubeó para denunciar el hecho y pedir un reembolso ya que por su voto de pobreza tuvo que tomar el dinero prestado de la misa del domingo: “Todo el santo día estoy en una rezadera permanente y cuando decido hacer tiempo para una vagabunderia viene Farru ‘el talento del bloque’ y me sale con otra misa. ¿Hasta cuándo Dios mío?, yo quería pepas y agua bendita pa’ la seca, pero salimos pagando 50 Ave Marías, menos mal Sor Rora consiguió unas entradas para Kevin Roldán, ese sí parte la disco como es y pone a las gatas ‘PPP: Puestas Pal Padre’. Dios me los bendiga” expresó el P. Oscar mientras mandaba a un monaguillo a comprarle esencia de hostias para su vape.