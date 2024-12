La Censura

Para nadie es un secreto que para tomar buenas decisiones, necesitas buena información. Si no manejas todos los datos, la capacidad de meter la pata y de —como decía Cervantes— poner la cagada crece enormemente. ¿Qué pasa entonces en un país donde desde hace años los medios de comunicación están silenciados?

Con cada emisora cerrada y cada periódico forzado a quebrar queda un vacío. Ese hueco que deja el periodismo serio, imparcial y objetivo es llenado con desinformación, fake news y notibasuritas. Lo triste es que estas informaciones maliciosas se riegan a la velocidad de la luz, mientras que el fact-checking necesita, forzosamente, de tiempo para poder hacerse. Entonces cuando sale la noticia, el daño ya está hecho. Se manipula la opinión pública con cuánta locura puede haber por ahí.

Un pueblo que no piensa no puede darse cuenta de lo que le pasa. No piensa en cómo salir de sus problemas. Por eso es que los gobiernos autoritarios censuran: un pueblo que no piensa es un pueblo manso.

Por fortuna en Madurolandia ha estado surgiendo todo un ecosistema de medios de comunicación independientes que hacen una tarea titánica en informar, analizar y generar opinión.

Y el secreto es: cuando tú los lees, estamos ganando la batalla.

No dejes que se diluya este esfuerzo. Te invitamos a descargar Noticias Sin Filtro. Un app que te permitirá tener en la punta de los dedos toda la información que necesitas. Sin censura. Sin VPNs. Sin retrasos. Sin agendas.