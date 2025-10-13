Censura obliga a los medios a felicitar a María Corina por el Balón de Oro

El régimen de Nicolás Maduro y su Primer Compadre Combatiente, Alex Saab, sigue demostrando que la censura en Venezuela es más que un secreto a voces. Tras las amenazas, sanciones y conciertos obligatorios de Aran One, los medios tradicionales —como la televisión y la radio— han optado por la segura: felicitar a María Corina Machado por haber ganado el Balón de Oro de la FIFA.

En una transmisión especial, Televen interrumpió su programación para declarar: “Desde la sala de redacción de nuestro noticiero, queremos felicitar a nuestra querida María Corina Machado por su reciente Balón de Oro, premio que reconoce su extraordinaria capacidad para driblar sanciones, gambetear censuras y meterle goles al PSUV FC. Sin duda, sus tiros libres por la libertad y sus chilenas contra el autoritarismo la consolidan como la Messi de la democracia. Destacamos que el reconocimiento no solo premia su talento con el balón imaginario, sino su incansable labor en promover el juego limpio, incluso cuando el árbitro trabaja para el régimen y el VAR lo maneja el mismísimo Nicolás Maduro”, concluía la noticia transmitida por un ancla que probablemente ya está en el exilio.