Se cumple un año desde que las personas descubrieron que había que lavarse las manos diariamente

Hoy sábado 13 de marzo se cumple exactamente un año desde que los habitantes del planeta Tierra se dieron cuenta que lavarse frecuentemente las manos todos los días no solo es parte de una buena higiene, sino que ayuda a prevenir la transmisión de enfermedades. Por casualidad también se cumple 1 año desde que se declaró un estado de emergencia—¡otro más!— en Venezuela por el coronavirus.

Hablamos con José Luis Quintero, quien aseguró que antes de la llegada del virus al país se lavaba las manos solamente cuando usaba el jabón en la ducha: “Mi vida cambió por completo. Sé que sueno como un infomercial pero, ¡qué maravilla de producto el jabón en barra! ¿Y el alcohol en gel? ¡Buah! ¡No se diga! Me parece muy extraño que algo hecho de grasa sea tan limpio y bueno para uno. Es que desde que me lavo las manos todos los días no me ha dado ni una gripecita, y hasta descubrí que las uñas tienen como unas líneas blancas cuando las tienes largas. Me quedé loco con el descubrimiento. Te soy honesto, yo nunca me lavaba las manos, solamente si es que me bañaba ese día. Y ahora pienso en el yo de hace un año y me doy asco a mí mismo. Chamo, de verdad que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ya aquí donde tú me vez estoy esperando a la próxima pandemia para ver si empieezo a tomarme 8 vasos de agua al día entonces, para ver si es verdad lo que dicen, de que es bueno para el cuerpo”, dijo Quintero, quien luego reconoció que de cada 10 vasos de líquido que consume al día, 9 son de refresco.