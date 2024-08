Colectivos marcan casas de opositores y se dan cuenta que son los últimos chavistas que quedan

Este fin de semana continuó la intensa ola de persecución en el país, ahora llevada a cabo también por colectivos chavistas, quienes marcaron las casas de opositores con una equis —la única letra del abecedario que saben escribir— para sembrar terror en la población. Sin embargo, al final del día, se dieron cuenta de que eran los únicos chavistas que quedaban en toda la ciudad.

Wilmer Lenin Hernández, quien se desempeña como motorizado del grupo de colectivos Carlos Vive, le ofreció detalles de la situación a nuestro pasante subpagado: “Hermanito, ¿qué pasó con los chavistas? Yo sé que muchos se fueron por el Dairén (sic) porque ya la bolsa estaba llegando con atún de cartón, pero tampoco pensé que era para tanto. Nosotros pensamos que íbamos a marcar un par de casas que tuvieran afiche de María Corina, una ropita de Vente secándose en la ventana, tal vez al becerro del viejo Mauro por sapo, pero resulta que al final todos son opositores en esta vaina. Ahora me da pena, yo creo que voy a marcar la casa mía también para que no me vengan a quemar la moto en la noche, ¿estás claro?”, concluyó Hernández, mientras se llevaba secuestrado a nuestro pasante por tener fancams de María Corina en su teléfono.